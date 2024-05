„Gewalt an Frauen kommt leider auch am Land vor“

Sieben Übergangswohnungen für Frauen vorhanden

Nur so viel: Sie ist groß genug, um die Anonymität zu wahren. Das Haus ist an den öffentlichen Verkehr, Schulen und Kindergartenplätze angebunden. „Ich habe das schon vor vielen Jahren gefordert, jetzt wird es umgesetzt“, ist auch Sabine Schatz, Obfrau vom Verein Frauenhaus Mühlviertel, glücklich. Bisher gibt es in Oberösterreich sechs derartige Einrichtungen, in denen 47 Frauen und 80 Kinder Unterschlupf finden können. Zusätzlich stellt das Land vier Nachbetreuungswohnungen und sieben Übergangswohnungen bereit.