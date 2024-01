Wohnen: Neue Richtlinien könnten an FPÖ scheitern

Viel Energie wurde in neue Richtlinien der städtischen Wohnungsvergabe investiert: So wurden etwa Vergaberichtlinien für den Mittelstand eingearbeitet – die „Mittelstandsliste“ wäre also obsolet. Statt fünf müsste man nur noch drei Jahre auf eine Stadtwohnung warten. Der Wohnungsbedarf wäre nicht erst erfüllt, wenn die Miete 40 Prozent des Nettoeinkommens ausmacht, sondern schon ab einem Drittel. Mit den sozialen Vereinen wurde eine Lösung für „Notfall-Wohnungen“ erarbeitet. Neues Punktesystem: Beispielsweise bekommen jene mehr Punkte, die jemanden zu Hause pflegen. Dafür Punkte-Abzug, wenn man eine Wohnung ablehnt. An unbefristeten Mietverträgen soll festgehalten werden.