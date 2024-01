Lilian Klebow: „Wir sind im Grunde alle eins“

„Krone“:Ab in den Ski-Zirkus geht‘s für dich am Montag, 20.15 in ORF 1 in der „School of Champions“.

Lilian Klebow: Dominik Hartl ist einer meiner absoluten Lieblingsregisseure. Ich habe damals das Casting für seinen Film „Beautiful Girl“ gemacht - zu der Zeit war ich schwanger mit meiner Tochter, die ich Charlie nennen wollte. Dann habe ich die Rolle bekommen ... und meine Filmtochter hieß Charly. Abgesehen davon spielen Freunde mit, denen ich sehr gerne zusehe: Jakob Seeböck, Thomas Mraz oder Gisela Salcher.