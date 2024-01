Arnie machte schlüpfrige „Handschellen“-Witze

Wie ein Video, das „TMZ“ veröffentlichte, zeigt, war Arnold Schwarzenegger nach dem Vorfall am Flughafen in München schon wieder zu Scherzen aufgelegt. In seiner Rede bei der Klima-Charity-Auktion samt Dinner beim Stanglwirt in Going ließ es sich die „Steirische Eiche“ nämlich nicht nehmen, sich über den - seiner Schilderung nach - kuriosen Zwischenfall mit den deutschen Zollbeamten lustig zu machen.