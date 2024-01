Arnie nach Uhr-Aufreger im Blitzlichtgewitter

Nach seinem „Luxusuhr“-Aufreger am Münchner Flughafen hat Arnold Schwarzenegger Donnerstagabend die Kitz-Society-Festspiele beim Stanglwirt in Going offiziell eröffnet. Der Anlass: Seine Klima-Charity-Auktion samt Dinner. Mit Freundin Heather Milligan badete der „Terminator“ mit Siegerlächeln im Blitzlichtgewitter am Red Carpet.