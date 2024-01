Sechs lange Jahre auf der Suche nach der Wahrheit

Brigitta Scharinger sitzt an einem kleinen Schreibtisch in ihrem hübschen Haus in Niederösterreich, ihr Laptop ist eingeschaltet. Tausende Dokumente sind drauf gespeichert. Polizeiberichte, Landkarten, Fotos, Aufzeichnungen über eigene Recherchen - zu ihrem Lebensdrama. Zu dem von ihr vermuteten Verbrechen an ihrer geliebten Tochter Jenni, vor sechs Jahren.