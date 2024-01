Frankreichs Neuer: Was kann Macrons Musterschüler?

Kaum geht das Scheinwerferlicht an und leuchtet sein Gesicht aus, wird es regelrecht spürbar, wie sehr Gabriel Attal über sich hinauswächst. Der politische Senkrechtstarter fühlt sich in seiner Haut richtig wohl, wenn er vor Publikum spricht. Er ist telegen, eloquent, unerschrocken, die große Bühne liegt ihm. Auf genau dieser muss er sich nun als neuer Regierungschef von Frankreich beweisen. Ein blitzartiger Aufstieg - mit nur 34 Jahren ist er der jüngste in der Geschichte seines Landes.