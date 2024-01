Hamas-Anführer wollen Gaza nicht verlassen

Es ist eines der wichtigsten Kriegsziele des israelischen Militärs, die Hamas-Anführer in dem Küstengebiet aufzuspüren. Mehr als 100 Tage nach Beginn des Gazakriegs infolge des Hamas-Massakers in Israel am 7. Oktober mit 1200 Toten befinden sich noch immer einige Anführer der Terrormiliz im Gazastreifen.