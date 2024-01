Hamas veröffentlicht Video von entführten Israelis

Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari wies den Vorwurf zurück. „Wir greifen einen Ort nicht an, wenn wir wissen, dass sich dort Geiseln befinden könnten“, sagte er. In dem Video sagte die von den Hamas-Kämpfern verschleppte Geisel Noa Argamani, zwei ebenfalls in den Aufnahmen zu sehende Leichen seien die Geiseln Itai Svirsky und Yossi Sharabi. Sie seien durch israelische Angriffe getötet, sie selbst sei dabei verletzt worden.