ÖSV-Junioren in Kitzbühel und Schladming mit dabei

Punktejagd für anstehende Junioren-Weltmeisterschaft

Leistungen, die sich für die zwei „Rauch Young Racers“ bezahlt gemacht hat. Am Mittwoch sind der 20-jährige Mellauer und der 18-jährige Silbertaler im Fassatal (It) bei einem FIS-Riesentorlauf am Start - tags darauf kämpft das Duo dort bei den lettischen RTL-Meisterschaften um wichtige Punkte im Hinblick auf die, Ende des Monats in Port du Soleil (Fra) stattfindenden, Junioren-Weltmeisterschaften. „Gelingt mir ein gutes Resultat, kann ich dort im ’Riesen’ in der ersten Gruppe starten“, weiß Zudrell.