„I‘m lovin‘ it“? Sicher, aber nur 90 Minuten!

Reaktion aufs Posting und die Beschwerde

Die Frau ließ die Sache nicht auf sich beruhen und zahlte den Betrag daher auch nicht einfach ein. Sie schrieb eine Beschwerde ans Kundenservice von McDonalds und bekam auch eine Antwort. Darin heißt es, dass man an hoch frequentierten Standorten die Notwendigkeit sehe, eingeschränkte Parkzeiten einzuführen, um allen Gästen bequemes Parken auf den Kundenparkplätzen zu ermöglichen. Außerdem möchte man Dauerparker vermeiden und habe deswegen auf die vielen Kundenbeschwerden reagiert und die Parkdauer begrenzt. Schilder am Parkplatz, an der Tür und im Gästebereich würden nun darauf hinweisen, so das Fast-Food-Unternehmen.