Neue Parkregel: Nächtlicher Snack kostete 110 Euro

„Zahlen“ müssen oft Unbeteiligte

Auf dem Parkplatz einer Einkaufsmeile kommt es häufig zu nächtlichen Treffen, bei denen Müll zurückbleibt. Der Besitzer der Fläche will das Treiben stoppen, beauftragt eine Firma mit der Installation eines Parksystems. So weit - so verständlich. Ausbaden müssen das Ganze aber oft Unbeteiligte: Die Verkäuferinnen der betreffenden Geschäfte sollen verärgerte Kunden beruhigen, beim gemütlichen Flanieren muss man ständig die Uhr im Auge behalten, und ein kurzes Telefonat kann teuer werden. Wie so oft müssen auch hier Unbeteiligte „ausbaden“, was andere verursacht haben.