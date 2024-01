Bergsteiger traten Lawine los und stürzten in Tod

Sehnsuchtsberg forderte schon 148 Tote

Die Faszination, die vom Traunstein ausgeht, scheint nach wie vor ungebrochen. Seine markant-schroffe Form lockt jedes Jahr Tausende Bergbegeisterte, ihn zu besteigen. Doch was für fitte Hobby-Alpinisten bei trockener Witterung im Sommer eine schöne Erfahrung bedeutet, wächst sich bei Eis und Schnee im Winter zur risikoreichen Tour aus. Dessen sollte man sich in dieser Jahreszeit stets bewusst sein.

Wer den Traunstein erstmals besteigt, dem stechen sofort die vielen Gedenktafeln ins Auge, die an jene erinnern, die hier ihr Leben lassen mussten. Mit den beiden am Samstag abgestürzten Männern stieg die Zahl der Traunstein-Toten (der erste wurde am 15. August 1898 registriert) auf 148. Und man braucht leider kein Prophet zu sein, um zu wissen: Es werden nicht die letzten gewesen sein.