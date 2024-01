Pro-Palästina-Demonstration zog durch Linz

Für Frieden im Gaza-Streifen protestierten am Sonntagnachmittag Demonstranten in Linz. Vom Volksgarten bis zum Hauptplatz marschierte die Gruppe und tat dabei lautstark ihre Forderungen kund. Auch der verbotene Spruch „From the river to the sea, palestine will be free“ war leicht abgeändert auf vielen Plakaten zu lesen.