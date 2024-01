Grüner Politiker hat auf einen Rücktritt vergessen

Ein Grüner Bauer mit zu viel Power: Clemens Stammler, Hoffnungsträger der Grünen und Vertreter der Landwirte im Parlament, bedrängte am 19. Oktober vor dem Kultclub U4 in Wien eine Frau derart, dass ihr jemand zu Hilfe kommen musste. Stammler zögerte im alkoholisierten Zustand nicht lange und drückte einen einschreitenden Journalisten gegen eine Wand – so heftig, dass dieser Verletzungen am Hals erlitt und ins Spital musste.