„Bewusst machen, wie man sich regional ernährt“

Agnes Gerl will vermitteln, „dass Kochen und Backen einfach ist, wenn man die Grundregeln kennt. Dann geht auch nichts schief.“ Wer das Essen aus regionalen Zutaten selbst zubereite, wisse auch, was drin ist. Sie ist eine von 29 Salzburger Seminarbäuerinnen, die es sich zur ihrer Aufgabe gemacht haben, zu zeigen, wie das geschmackvoll und kreativ verarbeitet werden kann, das Saison hat. „Ich muss im Winter keine Erdbeeren in der Küche verwenden“, meint die 45-Jährige. „Gemeinsam schauen wir, was man aus Wurzelgemüse zaubern kann, das gerade wächst.“ Auch sie selbst musste sich einiges davon erst aneignen.