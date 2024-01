Hat Sturm zu wenige Steirer in seinem Team?

„Krone“: Habt ihr den ganzen Kader in Belek an Bord?

Andreas Schicker: Bis auf Kjell Scherpen, der in Amsterdam zur Therapie weilt, sowie Amadou Dante und Bryan Teixeira, die beim Afrika-Cup sind, sollen alle Stammspieler mitkommen, auch die zuletzt erkrankten Javi Serrano und Leon Grgic, sowie William Böving, der in Catez wegen einer Schambein-Therapie fehlte.