Ratschlag von Klopp: Darum fliegt Vit für Sturm

Beim ersten Test am Freitag (13.30 Uhr) gegen Rijeka möchte Sturms neuer Goalie Vitezslav Jaros erstmals unterstreichen, warum er in Irland Cupsieger und Spieler der Saison war und für Liverpool an drei Champions League-Spielen teilgenommen hat. Der „Krone“ hat der sympathische 22-jährige tschechische Vertreter des am Kreuzband verletzten Kjell Scherpen erste Einblicke in seine Person gewährt.