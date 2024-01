Bitter: Sturms „Wikinger“ fehlt im Camp!

Die „Steirerkrone“ im Sturm-Camp! Mit einem Vier-Tage-Aufenthalt in Catez ob Savi eröffnete die Ilzer-Truppe das Trainingslager-Triple (es folgen Belek und neuerlich Catez), welches die Blackies fit für das Cup-Viertelfinale am 4. Februar daheim gegen die Austria machen soll. Bitter: Ein prominenter Name fehlt in Slowenien.