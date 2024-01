Trump gegen Biden: Die verrückteste Wahl der Welt

Der Präsident der USA wird am ersten Dienstag nach dem ersten Montag im November gewählt. Das steht so in der amerikanischen Verfassung. Aufgrund dieser kompliziert klingenden Formulierung wird heuer der 5. 11. zum Wahltag. Doch schon morgen beginnen die Vorwahlen. Und das im schrägsten Wahlkampf aller Zeiten.