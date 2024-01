Israel: Völkermord-Klage ist „haltlos und absurd“

Klage sorgt für Empörung

Die Klage gegen Israel ist auch innerhalb der Europäischen Union umstritten. Während sich die Regierung Sloweniens an dem Verfahren beteiligen will, sehen andere Länder die Beratungen in Den Haag eher kritisch. Dazu zählt auch Österreich. „Wir widersetzen uns allen Versuchen, den IGH zu politisieren“, betonte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Donnerstag.