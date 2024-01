Katars Vertreter sprechen mit Hamas über Geiseln

Am 7. Oktober hatten Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen das schlimmste Massaker in Israels Geschichte angerichtet. Mehr als 1200 Menschen kamen dabei ums Leben, etwa 250 weitere wurden in den Gazastreifen verschleppt. Israels Regierung geht davon aus, dass nach ersten Freilassungen im Gegenzug für palästinensische Häftlinge noch etwa 136 Menschen in dem Küstengebiet festgehalten werden, 25 davon seien mutmaßlich nicht mehr am Leben.