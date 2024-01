Herren-Abfahrt in Wengen ab 12.30 Uhr LIVE

Kriechmayr will es besser machen

Die schnellste Zeit eines ÖSV-Läufers markierte am Mittwoch ein müder Daniel Hemetsberger als Elfter (+1,16), auch Stefan Babinsky war am Vortag als bester Heimischer Elfter geworden. Babinsky fuhr dann auf 13, Daniel Danklmaier auf 17. Vincent Kriechmayr (27.) wollte jedenfalls „ganz und gar nicht“ geblufft haben. „Ich habe das Kernen-S (Brüggli-S; Anm.) komplett vergeigt“, gestand der Oberösterreicher. Ein Großteil seines Rückstandes von 1,83 Sek. sei auf dieser Schlüsselstelle liegengeblieben. „Aber es spielt keine Rolle. Ich werde versuchen, heute das Herz in die Hand zu nehmen und es besser zu machen.“