Während Streit mit Messer bedroht: Mann angezeigt

Zwei Freunde gerieten in einer Wohnung in Wien-Favoriten Mittwochnachmittag in Streit. Während der Auseinandersetzung soll der 43-Jährige ein Messer gezückt haben, um seinen älteren Freund damit zu bedrohen. Angesichts dieser Situation verließ der 48-Jährige die Wohnung und alarmierte umgehend die Polizei.