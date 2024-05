Hat der Adler-Markt bereits zu viele Standler?

Denn das wilde Gedränge, besonders freitags und samstags, nehme bedenkliche Ausmaße an, meint Bernd Prokes, der mit seiner Mutter seit Jahrzehnten das gleichnamige Café am Platz führt. „Da kommen nicht mal die Einsatzkräfte durch. Ich habe gesehen, wie Rettungswagen abseitsstehen bleiben mussten“, so der Gastwirt.