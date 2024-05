Der „Rosenkavalier“ hat sein eigenes Wembley

Eine WhatsApp-Gruppe. Titel: „Die 4 besten Freunde.“ Dazu ein rotes Herz. Über diese Gruppe geht bei Florian Grillitsch nichts. „Wir sind nie getrennt, täglich mehrmals in Kontakt – etwa per Videotelefonie. Jeder ist zu jeder Tages- und Nachtzeit für den anderen da“, betonen Konstantin Breuer, Martin Rasner und Philipp Koglbauer, die mit dem ÖFB-Teamspieler seit der gemeinsamen Akademie-Zeit in St. Pölten unzertrennbar sind.