ÖSV-Adler Stefan Kraft: „Das wäre ein Wahnsinn!“

Polen-Tour in Wisla, Szczyrk und Zakopane

In Wisla steht am Sonntag (16 Uhr) ein Springen auf der Großschanze auf dem Programm, tags zuvor ein Super-Team-Bewerb mit je zwei Athleten pro Nation. Am kommenden Mittwoch wird in Szczyrk auf einer Normalschanze gesprungen, ehe in Zakopane ein traditionelles Mannschaftsspringen (20.1.) sowie ein Bewerb von der Großschanze (21.1.) auf die ÖSV-Adler warten. Im Gesamtweltcup führt Kraft nach zwölf von 32 Bewerben mit 909 Punkten klar vor dem Deutschen Andreas Wellinger (697) und dem japanischen Tourneesieger Ryoyu Kobayashi (591).