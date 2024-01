Springen Kraft und Co. bald in Rio und Dubai?

„Wir denken an eine mobile Anlage. Die könnten wir in Rio im Maracanã aufbauen und eine Riesenshow bieten“, sagte der Italiener. Eine Hillsize von 150 Metern und damit eine Großschanze sei das Ziel. „Damit könnten wir überall hin in der Welt“, sagte Pertile. Außerdem gebe es die Möglichkeit, Indoor-Anlagen zu bauen. „Zum Beispiel in Dubai - wenn wir einen Investor finden würden.“ Allerdings betonte Pertile, dass man sich noch in einer Brainstorming-Phase befinde und der Verband mindestens zehn Jahre nach vorne blickt. „Es ist eine interessante Phase. Wir sollten offen sein für Neues“, sagte er.