Kraft holt Bischofshofen-Sieg, Kobayashi Tournee

Siegerliste der Vierschanzentournee:

1999/00: ANDREAS WIDHÖLZL (AUT)

2000/01: Adam Malysz (POL)

2001/02: Sven Hannawald (GER)

2002/03: Janne Ahonen (FIN)

2003/04: Sigurd Pettersen (NOR)

2004/05: Janne Ahonen (FIN)

2005/06: Janne Ahonen (FIN) und Jakub Janda (CZE)

2006/07: Anders Jacobsen (NOR)

2007/08: Janne Ahonen (FIN)

2008/09: WOLFGANG LOITZL (AUT)

2009/10: ANDREAS KOFLER (AUT)

2010/11: THOMAS MORGENSTERN (AUT)

2011/12: GREGOR SCHLIERENZAUER (AUT)

2012/13: GREGOR SCHLIERENZAUER (AUT)

2013/14: THOMAS DIETHART (AUT)

2014/15: STEFAN KRAFT (AUT)

2015/16: Peter Prevc (SLO)

2016/17: Kamil Stoch (POL)

2017/18: Kamil Stoch (POL)

2018/19: Ryoyu Kobayashi (JPN)

2019/20: Dawid Kubacki (POL)

2020/21: Kamil Stoch (POL)

2021/22: Ryoyu Kobayashi (JPN)

2022/23: Halvor Egner Granerud (NOR)

2023/24: Ryoyu Kobayashi (JPN)