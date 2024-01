„TikTok-Hassvideos radikalisieren in Schulen“

„Tunnelblick immer mehr in Richtung Hassvideos“

Landau kritisiert auch den TikTok-Algorithmus, der dazu führe, dass Jugendlichen nach Betrachtung solcher Videos immer mehr derartige Inhalte vorgeschlagen werden: „Die Medienkanäle haben ein Interesse daran, dich im System gefangenzuhalten. Also legen sie mit derartigen Inhalten nach.“ Er selbst würde jungen Leuten raten, den Algorithmus gezielt aufzubrechen. „Denn wenn ihr nicht aufpasst, kommt ihr wie in einem Tunnelblick immer mehr in Richtung dieser Hassvideos.“