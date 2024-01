Hund obduziert: Wende im Fall des getöteten „Sam“

Der erfahrene Arzt hat eine andere Vermutung: „Zusammenfassend sind die Verletzungen am ehesten mit einem Autounfall, wobei das Becken überfahren sein muss, in Zusammenhang zu bringen“, wie es weiters im Obduktionsbericht heißt. Sprich: Der auf seine Besitzer wartende Vierbeiner wurde in der Dorfstraße in St. Ulrich von einem Pkw-Lenker an- bzw. überfahren, der den sterbenden „Sam“ einfach zurückließ und ohne Meldung erstattet zu haben, Fahrerflucht beging.