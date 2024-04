So schützt sich Villach vor einem Hochwasser

Die Uhr tickt: Wenn es nach den Berechnungen der Experten geht, so steigt die Gefahr eines 100-jährlichen Hochwassers in Villach. Zuletzt hatte die Drau in den Katastrophenjahren 1965 und 1966 die Ufermauern überwunden und damit Teile der Innenstadt unter Wasser gesetzt. „Beobachtet man die Katastrophen-Geschehnisse der vergangenen Jahre in Kärnten, so ist die Gefahr einer Flut in Villach stets gegeben“, so Baureferent und Stadtrat Harald Sobe.