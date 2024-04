Bekannten von Ex mit Schlägertruppe aufgelauert

Am Mittwochabend unterhielt sich eine 19-Jährige mit dem ebenfalls aus Klagenfurt stammenden 18-Jährigen via Online-Messenger über einen vorangegangenen Beziehungsstreit mit ihrem Ex-Freund. Danach vereinbarten die beiden, sich gegen 19.30 Uhr in der Dr.-Richard-Canaval-Gasse zu treffen. „Der Ex-Freund der jungen Frau erfuhr von diesem Vorhaben und wollte sich daraufhin mit dem 18-Jährigen treffen, um den Sachverhalt zu klären“, heißt es seitens der Polizei.