In Wien wartet man fünf Monate auf eine Augen-OP

Lange Wartzeiten auf Operationen in den städtischen Spitälern gibt es nicht erst seit gestern. Die Kliniken des Wiener Gesundheitsverbundes (WIGEV) erbringen rund Dreiviertel der Spitalsversorgungsleistung der Stadt, rund 130.000 Operationen werden jedes Jahr durchgeführt - darunter akute wie planbare Eingriffe. Wie lange man auf diese warten muss, bestimme laut WIGEV ausschließlich die medizinische Dringlichkeit. Und das kann dauern. Indes gibt es auch bei der Erreichbarkeit in den Spitälern Probleme.