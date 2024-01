ÖFB-Stürmerin startet auch in Freiburg mit Treffer

Test gegen Sittard, Cup gegen Eintracht Frankfurt

Am Samstag wartet dann der erste „echte“ Test: Da treffen Campbell sowie ihre ÖFB-Teamkolleginnen Lisa Kolb und Annabel Schaschnig im Bosenbachstadion in Sankt Wendel um 15 Uhr auf den holländischen Erstligisten Fortuna Sittard. Das erste Pflichtspiel steht dann bereits am 22. Januar an: Da muss der SC um 18.30 Uhr im Zuge des DFB-Pokal-Achtelfinales bei Eintracht Frankfurt ran.