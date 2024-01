Defekte Neonröhre: Rauchmelder schlug Alarm

Seit Sommer 2013, also seit gut zehn Jahren, sind Rauchmelder in Kärnten Pflicht. Einmal mehr hat so ein kleiner Aufpasser bewiesen, welch große Schäden er verhindern kann: Sonntagabend um 22.02 Uhr gab es in Rennweg am Katschberg Sirenenalarm: Rauchentwicklung in einem Gebäude!