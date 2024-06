Seniorin am Rollator im Unwetter aus Haus gerettet

„Für meine Mutter ist das alles ein Albtraum, sie kann das gar nicht fassen, ist schwer traumatisiert“, schildert Manfred L. Er und seine Schwester waren es, die dem telefonischen Hilferuf der schon sehr betagten Steirerin sofort folgten – und es schafften, die Alleinlebende unter Blitz und Donner aus dem Haus zu holen, während rundum das Wasser nur so hereinschoss. Buchstäblich. Der Kalkbach, an die 50 Meter daneben, schwoll zu einem reißenden Gewässer an, seine Sturzflut riss alles rund um das Haus mit. „Das Wasser drückte auch das Garagentor ein! Es kam damit in den Keller, überflutete ihn total, machte alles kaputt, was darin an Hab und Gut war.“