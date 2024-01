Nach Weihnachtsprügelei: Täter-Trio ausgeforscht

Am 24. Dezember wurde die Polizei zu einem Raufhandel in der Bludenzer Bahnhofstraße gerufen. Wie sich herausstellte, war ein 28-jähriger Mann aus Somalia mit einer Gruppe Unbekannter in Streit geraten. Schlussendlich prügelten drei dieser Männer auf das 28-jährige Opfer ein. Der Mann wurde dabei verletzt.