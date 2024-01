Demo gegen den Stau: „Sonst geht Golling unter“

Autobahnflüchtlingen soll Kampf angesagt werden

Die per Petition bezeichneten „Autobahnflüchtlinge“ verstopfen die Straßen, machen den täglichen Einkauf zur Hölle, behindern Einsatzfahrzeuge. Anrainer sorgen sich, im Notfall alleine gelassen zu werden. Wie soll das Stauchaos enden? „Mit Blockabfertigungen schon am Walserberg, einem Aussetzen der Vignettenpflicht“, sagt Wagner. Zudem sollen Navigeräte Schleichwege im Tennengau nicht mehr als Ausweichrouten anbieten. Mit diesen Forderungen werde man, so der Demo-Tenor, in einen Verkehrsgipfel mit der Landesregierung gehen.