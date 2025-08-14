Auf Baustellen stöhnen Hackler unter großer Hitze

Salzburgs Bauhacklern treibt es dieser Tage den Schweiß ins Gesicht. Auf den Großbaustellen wie dem Landesdienstleistungszentrum oder dem Wohnbauprojekt am Dossenweg, aber auch bei vielen kleineren Bauprojekten sind die Teams bei glühend hohen Temperaturen gefordert. Der Zeitdruck bis zur Fertigstellung ist oft groß, sodass Arbeitgeber nur zögerlich hitzefrei (erst ab 32,5 Grad) geben. Mit der Hitze steigen auch die Unfall- und Krebsgefahren.