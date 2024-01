Anrainer erzürnt: „Autos fahren sogar über Felder“

Querfeldein, über enge Wege oder mitten durch die Ortszentren: Wer dem Stau auf der Tauernautobahn (A10) entkommen will, sucht sich die wildesten Alternativrouten. Die Tennengauer haben endgültig genug! Am Freitag findet in Golling eine Demonstration gegen das Verkehrschaos statt - der ganze Ort wird für zwei Stunden gesperrt. . .