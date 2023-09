Konflikt um Baustelle auf Tauernautobahn eskaliert

Brief an die Ministerin

Die Sanierungsweise würde „die Bauzeit auf zehn Jahre verfünffachen und zu einer vielfach höheren Belastung der Bevölkerung führen“, hält die Asfinag dem entgegen. Schnöll will dringend einen Gipfel einberufen. Sein Büro wandte sich schon per Brief an Verkehrsministerin Leonore Gewessler und den Vorstand der Asfinag. Es gebe einen dicken Forderungskatalog und Abstimmungsbedarf.