Zugausfälle zwischen Salzburg und München

Just vor dem verlängerten Wochenende gibt es neue Probleme auf der Bahnstrecke zwischen Salzburg und München. Aufgrund einer Oberleitungsstörung kam es am Donnerstagvormittag zu Zugausfällen zwischen dem Chiemsee und Rosenheim.
Am Donnerstagvormittag fiel in Bayern zwischen Bad Endorf und Rosenheim auf der Bahnstrecke die Oberleitung aus. Deshalb fielen einzelne Züge zwischen München und Salzburg aus. Inzwischen ist die Störung behoben, es kommt just vor dem verlängerten Wochenende aber weiterhin zu Verspätungen.
