Im Nationalpark

Berchtesgaden: Weitere 5000 Kubikmeter Fels lose

Salzburg
14.08.2025 13:00
Geologe Dr. Stefan Kellerbauer (r.) und der professionelle Drohnenpilot Alexander Koller ...
Geologe Dr. Stefan Kellerbauer (r.) und der professionelle Drohnenpilot Alexander Koller analysieren aus sicherer Entfernung den Felssturzbereich mit einer Spezialdrohne und Virtual Reality (VR)-Brillen.(Bild: Nationalpark Berchtesgaden)

Im Nationalpark Berchtesgaden droht ein weiterer Felssturz. Experten haben mit Drohnen herausgefunden, dass ein weiterer, riesiger Steinklotz abzustürzen droht. 

Im Nationalpark Berchtesgaden im benachbarten Bayern bröckelt es weiter. Nachdem am 5. August rund 4000 Kubikmeter Schutt mitten auf einen Wanderweg stürzten und eine Gruppe Wanderer nur knapp verfehlten, haben Experten den Berg nahe des Trischübel im Wimbachtal weiter untersucht. 

Mittels einer Drohne stellte ein Geologe nun fest, dass das Ausmaß noch viel größer ist, als bisher angenommen. Denn der vom Talboden deutlich sichtbare Riss setzt sich laut Nationalpark noch rund 30 Meter weiter in den Fels hinter der Ausbruchnische in der Wand fort.

Mit anderen Worte steht der in der Wand verbliebene Klotz von 5000 Kubikmetern lose auf „ einem stark gestörten, so genannten Festgestein-Auflager – ohne Verbindung zum festen Fels“, so die Nationalparkverwaltung.

„Damit bleibt die Gefahr eines weiteren Felssturzes in diesem Bereich akut und die Wege müssen aus Sicherheitsgründen gesperrt bleiben“, sagt Dr. Stefan Kellerbauer, Geologe aus Marktschellenberg. Weitere Untersuchungen werden folgen, bis die Lage abschließen beurteilt werden könne. Wegen Lebensgefahr sind die Wanderwege 411 und 421 nach wie vor gesperrt. 

Alternativen für die Wege werden geprüft
Nun prüft der Nationalpark, ob es alternative Streckenführungen gibt, um den Trischübelpass sicher erreichen zu können. Allerdings dauert das laut Nationalparkverwaltung, weil die Sicherheit in dem „geologisch sehr aktiven Bereich“ geprüft und genehmigt werden müsse. 

Auch am Stüdlgrat am Großglockner kam es kürzlich zu einem Felssturz.  In der Nacht auf Samstag oder Samstagmorgen gab es in rund 3.550 Metern Seehöhe einen Felssturz. Inzwischen ist der Stüdlgrat jedoch wieder für Bergsteiger freigegeben. 

Salzburg

