Netanyahu will „Änderung“ an Grenze zum Libanon

Seit Beginn des Gaza-Kriegs am 7. Oktober nach dem Massaker der Hamas in Israel hat sich die Lage auch an der Grenze zum Libanon zugespitzt (siehe Video oben). Bei dem regelmäßigen Beschuss zwischen der israelischen Armee und der proiranischen Hisbollah-Miliz gab es auf beiden Seiten bereits Tote, darunter auch Zivilpersonen.