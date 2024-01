Russland hat Raketen aus Nordkorea abgefeuert

Dies sei eine „Besorgnis erregende Eskalation“ im Konflikt, sagte John Kirby, US-Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats. Nordkoreas Regierung soll die ballistischen Raketen und Raketenwerfer kürzlich an den Kreml geliefert haben. Bereits im Oktober hat die US-Regierung Fotos veröffentlicht, die den Transport hunderter Container von Nordkorea nach Russland per Schiff zeigen soll. Damals hieß es, dass Waffen und Munition für den Krieg in der Ukraine geliefert würden (siehe Video oben).