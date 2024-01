Starke Leistungen der Salzburger in Martell

„Rakete“ Müllauer erneut mit super Laufzeit

Bei den Herren gab Fabian Müllauer in der Spur erneut mit den Ton an. Der Pinzgauer, der zuletzt im Junior Cup die Laufzeiten dominierte, war auch in Südtirol auf schnellen Latten unterwegs und verbuchte die viertbeste Zeit. Mit sechs Schießfehlern landete er bei seiner Premiere in der zweiten Biathlon-Liga an 22. Position. „Ich bin damit sehr zufrieden“, freute sich der 20-Jährige. „Zum Glück ist die Laufform weiter gut. Die Ski waren aber auch richtig schnell“, streute er Servicemann Christian Kitzbichler Rosen. „Nur stehend tue ich mir gerade ein bisschen schwer“, gestand Müllauer, der wie Rothschopf, Andexer und Oberthaler dem Salzburger Olympiakader angehört. „Im Sprint läuft‘s da hoffentlich besser.“