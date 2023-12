„Da schießt dir das Adrenalin in die Haxn“

Anna Andexer und Lukas Haslinger behielten vor mehr als 40.000 Fans die Nerven und gewannen die „Talent Team Challenge“ auf Schalke in eindrucksvoller Manier. Die Konkurrenz hatte gegen das Biathlon-Duo aus Saalfelden keine Chance, das französische Duo Richard/Guiraud Poillot landete auf Rang zwei, das Podest wurde komplettiert von der norwegischen Paarung Fodstad/Hedegart. „Ich war gar nicht so nervös wie gedacht und habe versucht, alles auszublenden. Es war cool, vor so vielen Leuten zu laufen. Ich habe mich jedes Mal gefreut, wieder ins Stadion zu laufen“, freute sich Andexer.