Pionier, Leittier, Idealist: Eine Legende wird 70!

Olympia ’76 in Innsbruck markierte den ersten Höhepunkt, von dem die Öffentlichkeit kaum Notiz nahm. „Ich war die Einzige, die auf der Tribüne stand“, grinst Ehefrau Helene. Der Sport hatte keine Lobby, Eder legte eine Pause ein. Erst mit der Einführung des Kleinkalibers begann der Aufstieg, kehrte auch Alfred zurück. Und schrieb 1983 in Antholz Geschichte, als er Österreich mit WM-Bronze die erste Medaille bescherte. Drei Tage zuvor wurden die Eders, die bereits Tochter Daniela hatten, ein zweites Mal Eltern. Sohn Simon kam zur Welt. Während seines Coups war „Fred“ in Gedanken bei seiner Frau. „Ich dachte, dass es für sie schwieriger war. Dann habe ich Gas gegeben.“ 1986 kam in Oslo eine zweite Medaille hinzu, insgesamt sechsmal (bis heute österreichischer Rekord) nahm er an Olympischen Winterspielen teil.