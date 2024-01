Triumph & Tragik: Die verFLIXte Erfolgsgeschichte

Die froschgrünen Busse sind ein Hit. 36 Millionen Menschen in 42 Ländern weltweit beförderte der deutsche Fernbus- und Zugbetreiber Flix allein im ersten Halbjahr 2023. Das Münchener Unternehmen freute sich über einen Halbjahresumsatz in Höhe von 860 Millionen Euro, im Frühjahr 2024 geht Flix an die Börse. Analysten bewerten das einstige Start-up mit vier Milliarden Euro. Aber: Überschattet wird dieser Höhenflug von schweren Unfällen, die wie in Kärnten, der Türkei und in Italien sogar Todesopfer fordern.